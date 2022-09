In attesa di Pussetto, la Sampdoria potrebbe ritrovare Caputo dal primo minuto: ma Manolo Gabbiadini scalpita

Contro la Lazio è stato Fabio Quagliarella a scendere in campo dal primo minuto. Difficile, dopo soli tre giorni, che il capitano della Sampdoria possa bissare. Sarà di nuovo Francesco Caputo, a meno di sorprese, il punto di riferimento in avanti.

In attesa di avere a disposizione anche Ignacio Pussetto, a scalpitare in panchina resta Manolo Gabbiadini. Il suo inserimento contro la formazione biancoceleste è stato determinante e potrebbe essere l’arma in più da schierare a partita in corso dopo il cambio di modulo e il passaggio alle due punte.

L’articolo Sampdoria, Caputo si candida. Ma occhio alla forma di Gabbiadini proviene da Calcio News 24.

