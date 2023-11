Tutte le ultime novità sulle condizioni fisiche dei calciatori della Sampdoria per la sfida contro il Palermo

Di seguito il comunicato della Sampdoria.

COMUNICATO – «Due gruppi di lavoro per la Sampdoria, rientrata nella notte a Genova da Salerno e già a Bogliasco per preparare la gara casalinga di sabato con il Palermo (ore 16.15). Dopo aver tenuto i blucerchiati a rapporto in sala video, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diviso la rosa a disposizione: i maggiormente impegnati all’”Arechi” hanno svolto una seduta rigenerante secondo le esigenze individuali; per tutti gli altri disponibili, allenamento a base di esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche. Agenda. Personalizzati sul campo per Antonio Barreca e Petar Stojanovic. Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in agenda un’altra sessione pomeridiana al “Mugnaini”, a seguire la squadra andrà in ritiro».

