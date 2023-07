Le parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito

Marco Lanna ha parlato della Sampdoria a Telenord.

PAROLE – «Del mercato se ne occupa Radrizzani e Legrottaglie, non lo seguo in prima battuta. Se non altro per gli ingaggi che non possiamo permetterci in Serie B, volendo avere una squadra di almeno 25 elementi, certi profili andranno sacrificati. Ma bisogna chiedere a chi sta operando sul mercato. I paletti ci sono e stanno lavorando alacremente. Pirlo? Andrea è un bravissimo ragazzo. Non l’ho seguito in Turchia, ma l’anno che ha fatto alla Juventus ho visto giocare bel calcio. Questo voleva la proprietà: un calcio propositivo. E tenteranno di attrezzargli una squadra per poterlo fare».

