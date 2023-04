Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina

FIORENTINA – «Giochiamo contro una squadra che sta raggiungendo gli obiettivi adatti al valore della rosa e alla storia del club. Posso fare solo i complimenti a mister Italiano, li fa giocare davvero bene, in modo moderno: stanno in campo con intensità e qualità, tecnica e velocità. Sarà un avversario tosto, una partita molto difficile. Ma si va a giocare, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo detto tante volte come affrontare le partite. C’è qualcuno che lo fa di suo, a qualcuno serve una spinta in più perché la situazione non è semplice, sotto tutti i punti di vista».

