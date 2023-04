Dopo la pesante sconfitta rimediata dalla propria Sampdoria contro la Fiorentina per 5 a 0, Dejan Stankovic ha parlato così

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Sampdoria, l’ex Inter Dejan Stankovic ha risposto così alle domande dei giornalisti.

SCONFITTA – «È difficile fare analisi dopo un secondo tempo così. È difficile salvare qualcuno, parto da me stesso. Fino al primo gol abbiamo lavorato bene ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti. Ci sono modi e modi di giocare e di perdere la partita, oggi ci siamo sciolti. È difficile trovare anche le parole ma non è il nostro modo di approcciare: dobbiamo essere diversi, molto diversi. Già a Lecce nel primo tempo avevo avuto un campanello d’allarme, con lo Spezia una buona partita e invece oggi il secondo tempo molto male e di questo mi prendo tutte le responsabilità io».

CLASSIFICA – «Se guardiamo la classifica, dopo una sconfitta così tosta, ci danno tutti per falliti. Il fallimento è non combattere, l’ho detto prima della partita anche se però poi è andata diversamente rispetto a come l’avevamo preparata. Una prestazione come questa non è accettabile».

SEDUTO IN PANCHINA – «Sono rimasto seduto in panchina quasi per tutta la partita perché ho passato due giorni con la febbre altissima, una polmonite. Si sente anche dalla voce: oggi non avevo la forza di alzarmi dalla panchina».

ATTEGGIAMENTO – «I miei giocatori hanno cercato di dare tutto e ogni partita cercano di dare tutto. È facile andare allo scontro ma è difficile abbracciarli in momento di disgrazia come questo pomeriggio».

FUTURO – «Da questo punto di vista non posso fare piani a lungo termine perché non si possono fare piani di quello che succederà domani. Parlerò con società e calciatori domani, per fare un chiarimento perché mi preoccupa lo stato mentale della squadra».

L’articolo Sampdoria, Stankovic: «Futuro? Parlerò col club, sono preoccupato per la squadra» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG