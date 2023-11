Il Comune di Milano ha approvato la delibera per far sì che San Siro potesse candidarsi all’UEFA per ospitare una finale di Champions League tra qualche anno

Il Comune di Milano ha approvato la delibera per far sì che San Siro potesse candidarsi all’UEFA per ospitare una finale di Champions League tra qualche anno.

Il 6 maggio del 2024 si saprà tramite comunicato dell’UEFA se sarà nell’anno 2026 o in quello successivo. L’ultima volta fu nel 2016 nell’incontro tra Real Madrid e Atletico.

L’articolo San Siro, candidatura ufficiale per finale Champions 2026 o 2027 proviene da Inter News 24.

