Arioli ha commentato così la questione relativa al futuro di San Siro, ora che Inter e Milan sembrano propense ad abbracciare altre strade:

«Il vincolo vero e proprio sullo stadio di San Siro ancora non c’è perché la legge impone di aspettare che l’oggetto in questione compia settant’anni. L’istanza si potrà firmare formalmente solo nel 2025. Se l’indirizzo dato sarà mantenuto il Meazza non si può abbattere. Si può tirare via il terzo anello, non tutelato, ma il resto deve rimanere. Si potrà ristrutturare, ma qualsiasi operazione dovrà essere sottoposta all’attenzione della sovrintendenza. È destinato a restare al suo posto? A meno che qualcuno non decida di abbatterlo prima del 2025 sì. Ma questa è fantascienza».

