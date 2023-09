Stefano Impallomeni ha detto la sua sulle milanesi a TMW Radio; l’ex calciatore ha visto segnali molto preoccupanti nella squadra di Inzaghi, ecco le sue considerazioni. “Pensavamo in una cavalcata solitaria, invece si sono rivisti i fantasmi dello scorso anno. Tanti dubbi si sono levati. Nel momento in cui è andata sotto col Sassuolo, capace di ribaltarla, ha scoperto che cerca di recuperare centimetri in area ma non li ha trovati. Forse manca qualcosa e ora devono analizzare la sconfitta. O l’Inter costruisce il suo vantaggio liberando l’estro, o se devi recuperare le partite farà sempre fatica. E’ tornata la frenesia di recuperare velocemente il punteggio, cercando Dzeko e Lukaku che non ci sono più. Lautaro non segna da qualche partita e gioca malino l’Inter. Il Sassuolo gioca e in pochi giorni ha battuto Juve e Inter. E’ un campionato bellissimo e incerto”.

Su Pioli e sulla dipendenza da Leao del Milan

“A livello comunicativo Pioli dice bene di Leao, ma lui non vede l’ora di smarcarsi dalla dipendenza dal portoghese. Testando anche gli altri, che sono molto interessanti, si cerca di smarcare da questa dipendenza. Proprio come fece l’anno dello Scudetto. Grazie a questa coesione e un gruppo sempre pronto può fare la differenza. Lui vuole arrivare in fondo col gruppo”.

