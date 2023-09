A volte basta poco per alzare un polverone. E’ il caso di Matthijs De Ligt che, ospite di un quiz sui canali social del Bayern Monaco, ha scatenato le polemiche in Argentina.

«Con quale ex calciatore avresti voluto giocare?» e stata la domanda posta all’olandese, che ha dato come risposta Lionel Messi, dimenticando però che l’ex Barca e PSG è ancora in attività.

