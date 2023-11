L’attaccante cileno dell’Inter Alexis Sanchez ha parlato a Dazn raccontanto anche la sua vita fuori dal campo oltre agli inizi di carriera

L‘attaccante dell’Inter Alexis Sanchez ha parlato della sua carriera fuori dal campo.

INIZI – «Ho iniziato a 6-7 anni, mia mamma giocava a calcio e mi ha trasmesso l’amore per questo sport. Mia mamma era forte, non lo dico perché è mia mamma ma era forte davvero, era un attaccante. Da piccolo ho giocato a basket anche se ero un piccolino. Quando ho capito che avrei fatto il calciatore? Da bambino. Non so cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore. L’attore? Forse sì, ho fatto anche un film. Ho raccontato la mia storia, ho interpretato me stesso nel ‘Mi amigo Alexis’. Come film mi piace molto Rocky Balboa, un guerriero che va avanti nella sua vita. Quando c’è una sana competizione all’interno della squadra, questa è una cosa bella, così la squadra va avanti. Così puoi durare più anni».

