I nerazzurri tornano in versione “Pazza inter” per una sera e una gara quasi inutile diventa quasi memorabile.

Due partite in una, si può sintetizzare così il Benfica-Inter di ieri: i portoghesi vanno in vantaggio di 3 goal nei primi 45 minuti per poi essere rimontati nella ripresa prima di un finale ancor più caotico. Dopo il pareggio infatti ci sono un cartellino rosso per i padroni di casa e un palo clamoroso di Barella che poteva portare ad un clamoroso 3-4. Naturalmente ci si chiede cosa possa aver detto o fatto Inzaghi all’intervallo.

Risultato poco importante

L’Inter si giocherà il primo posto nel girone a San Siro a dicembre quando arriverà la Real Sociedad, questo era chiaro anche prima del match di ieri; ecco perché Inzaghi ha schierato una formazione piena zeppa di seconde linee ed ecco forse anche il motivo di un approccio che definire molle è estremamente eufemistico.

Marko Arnautovic

Il retroscena e la reazione

Secondo Tuttosport tra i due tempi, quando il risultato era di 3-0 per il Benfica, Inzaghi ha innanzitutto chiesto anche a chi non giocava di scendere negli spogliatoi e poi ha strigliato la squadra intimandole di reagire. Quindi il tecnico, contrariamente a quanto avrebbero fatto praticamente tutti, ha lasciato la squadra così com’era, nessun cambio. Ed è stato anche premiato: la reazione è giunta proprio da coloro che avevano fatto disastri nel primo tempo; chiaramente nel finale sono entrati anche i titolari per cercare una vittoria che avrebbe avuto dell’incredibile.

