Sancho Juve, chieste informazioni al Manchester United! NOVITÀ sull’inglese in uscita dai Red Devils, la posizione del club bianconero

Come riportato da Fabrizio Romano, negli scorsi giorni la Juventus ha chiesto informazioni per Jadon Sancho. L’inglese lascerà il Manchester United a gennaio, il club bianconero è interessato ma solo in prestito, più parte dello stipendio coperto dai Red Devils.

Tuttavia, non c’è ancora una trattativa: il Manchester United preferisce attendere offerte per un accordo a titolo definitivo.

