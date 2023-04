La Juventus Next Gen è ospite del Sangiuliano nella 36esima giornata di Serie C: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo il ko al Moccagatta con la FeralpiSalò, è ospite del Sangiuliano nell’anticipo della 36esima giornata di Serie C, che si giocherà oggi visto l’impegno di martedì in Coppa Italia con il Vicenza.

Sangiuliano-Juventus Next Gen 0-0

Aggiornamenti a partire dalle 16

Migliore in campo Juve: a fine partita PAGELLE

Sangiuliano-Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino

SANGIULIANO: in attesa

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic; Cudrig, Sersanti, Barrenechea, Yildiz, Iling-Junior; Da Graca, Cerri. All. Brambilla. A disposizione: Raina, Savona, Riccio, Sekulov, Bonetti, Cotter, Lipari, Palumbo, Barbieri, Besaggio, Turicchia, Peeters.

Arbitro: Ramondino (Palermo)

