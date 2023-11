Nicola Sansone, attaccante del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento in giallorosso la scorsa estate

PAROLE – «Sto molto bene sia mentalmente sia fisicamente e spero di continuare così. Il mio primo pensiero in estate era continuare a giocare in Serie A. L’offerta del Lecce era da accettare anche se a livello economico poteva sembrare andare all’estero la scelta giusta. Volevo restare in Italia soprattutto per i miei bambini. È stato un lampo, una telefonata a convincermi. Per me era destino, avevo chiuso al Via del Mare col Bologna e dovevo continuare qua. Mi metto a disposizione, cerco di essere me stesso come lo sono sempre stato. Voglio divertirmi e far divertire, portare una buona atmosfera nello spogliatoio. Sono sempre a disposizione con tutti i compagni. Alla fine Piccoli mi ha offerto la cena in un buon posto, è stato di parola. Ho un buonissimo rapporto con lui, che si è creato naturalmente. È bello e spero di crearne tanti».

