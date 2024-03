Sarri: «Il Bayern ha avuto dati fisici peggiori della Lazio. Se all’andata avessimo fatto un altro risultato…». L’intervista

Sarri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo l’eliminazione della Lazio dalla Champions League. Queste le parole dell’ex allenatore della Juve.

SARRI – «Dopo il secondo gol è iniziata un’altra partita. Il primo tempo è stato di buon livello. Loro questa sera erano il Bayern vero. In questa manifestazione queste squadre spesso tirano fuori tutto. Eravamo riusciti a rimanere bene nella partita e abbiamo avuto l’occasione per segnare. L’1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, il 2-0 ci ha fatto rientrare negli spogliatoi con la delusione e con poca convinzione di poterla rimettere apposto. Le occasioni all’andata c’erano state, quindi se fossimo venuti qui con un altro risultato non ci avrebbe tolto le speranze prendere gol. Poteva essere un’altra storia, però il divario tecnico c’è. Cambio di sistema Neanche per sogno. Un’altra intensità viene fuori perché c’è più tecnica e riesci a fare con 1-2 tocchi quello che gli altri fanno con 3-4. A livello di dati fisici loro li hanno peggio di noi. Il bilancio in Champions? Percorso in Champions è per forza positivo, con più vittorie che sconfitte per una squadra come noi in una manifestazione così competitiva. Tornare in Champions è ai limiti dell’impossibili, in campionato non siamo al massimo. Vediamo cosa riusciamo a fare e a risalire».

