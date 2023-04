Sarri sulla corsa Champions: «A volte i punti sembrano tanti a volte pochi». Le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn della corsa Champions, di cui fa parte anche il Milan. Ecco le parole del tecnico della Lazio:

«A volte i punti sembrano tanti a volte pochi, ma ce ne sono tanti in palio e noi abbiamo partite dure da giocare. Non è facile ora così come non era impossibile qualche mese fa quando eravamo sotto».

