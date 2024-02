Le parole di Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta subita dai neroverdi contro il Napoli

Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ovviamente preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di toccare le corde dal punto di vista psicologico. Dobbiamo ritrovare coraggio e voglia di tirarsi fuori da questa situazione che è pesante. Sono già concentrato sulla partita di Verona che per noi è come una finale, la posta in palio è alta e la nostra priorità adesso è quella».

COS’É SUCCESSO DOPO IL VANTAGGIO – «Non ho chiesto di cambiare dal troppo al meno, dovevamo andare a pressare forte per recuperare palla e andare in verticale velocemente. Loro avevano giocatori di qualità nel palleggio e quando ci siamo allungati abbiamo preso un gol dietro l’altro, questo è segno di fragilità. Dobbiamo ritrovare fiducia, non troveremo sempre il Napoli. Il nostro campionato ricomincia da domenica».

BERARDI – «Per noi è un giocatore fondamentale, il nostro top player, oggi l’ho portato in panchina perché nella partitella di ieri stava bene. Tra quattro giorni sarà a disposizione, come altri giocatori che recupereremo».

CAMBIO MODULO – «Tutto può essere interessante, ma il campionato Primavera non è la Serie A. Soffro se non presso alto, se non siamo aggressivi. Venivamo da una partita giocata tre giorni fa, ho provato a dare qualche input sulla fase difensiva mentre su quella offensiva abbiamo lavorato poco o nulla. In settimana lavoreremo per essere più aggressivi davanti e recuperare la palla più alta».

