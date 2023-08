Sassuolo, Dionisi: «Berardi? Non parlo di lui, ecco perché». Le parole del tecnico sul giocatore, vicino alla Juve negli ultimi giorni

Intervistato da DAZN dopo Sassuolo Atalanta, Dionisi ha parlato di Berardi, accostato al calciomercato Milan.

LE PAROLE – Ha già detto tutto Carnevali, io non dico altro. Se mi chiedete di chi ha giocato va bene, Domenico non era disponibile, parlo solo di chi era a disposizione. Dobbiamo andare a cercare gol con altri giocatori, non posso parlare di chi non era a disposizione

