Domenico Berardi non ha giocato nell’amichevole tra il suo Sassuolo e il Wolfsburg: ecco perchè l’attaccante non c’era

Domenico Berardi ha saltato l’amichevole del suo Sassuolo, pareggiata per 1-1 contro il Wolfsburg (gol Wind e Bajrami), non andando neanche in panchina.

Il motivo viene svelato da Sassuolonews.net: niente mercato ma semplice riposo per l’attaccante, che Dionisi ha voluto preservare in vista dell’ormai prossimo esordio in Coppa Italia.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG