Martin Erlic, difensore del Sassuolo, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro la Cremonese.

DIFESA – «Siamo partiti già in ritiro per diminuire il numero di gol preso lo scorso anno. Stiamo lavorando tanto, per adesso ci stiamo riuscendo ma c’è ancora margine di miglioramento».

INFORTUNI – «Ultimamente abbiamo avuto degli infortuni, ma i ragazzi nuovi si sono già adattati al modulo del mister».

