Le parole di Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, sulle prestazioni di Lautaro Martinez in nazionale. I dettagli

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa di Lautaro Martinez dell’Inter.

PAROLE – «E’ il secondo marcatore dopo Leo, non siamo preoccupati. E’ uno dei nostri giocatori migliori, non ho nemmeno parlato di questo problema gol con lui. Non siamo preoccupati, non so se lo sia lui, ma immagino di no, l’altro giorno ha fatto una partita spettacolare e non c’è molto altro da dire».

