Scalvini torna su Atalanta Juve: «Dovevamo concretizzare le occasioni create». Le parole del talento nerazzurro

Giorgio Scalvini, a DAZN, è tornato così su Atalanta Juve.

SCALVINI – «Con la Juve dovevamo concretizzare le occasioni create. Abbiamo lavorato in settimana per migliorare e adesso abbiamo la testa sulle ultime partite che per noi sono molto importanti».

