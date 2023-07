L’Inter è pronta ad affondare il colpo per Gianluca Scamacca. Passi in avanti per l’attaccante del West Ham: le ultime

L’Inter punta forte ed accelera su Gianluca Scamacca. L’attaccante del West Ham avrebbe messo la freccia su tutti gli altri candidati per l’attacco nerazzurro.

Stando a quanto riferisce il giornalista Pasquale Guarro su Twitter, i nerazzurri si sarebbero mossi in maniera concreta per l’attaccante ex Sassuolo: adesso è lui ad essere in pole come nuovo centravanti dei nerazzurri (superati Balogun, Morata e Beto).

L’articolo Scamacca Inter, scatto dei nerazzurri per l’attaccante! Adesso è lui in pole proviene da Inter News 24.

