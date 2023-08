Anche Gazzetta.it conferma il sorpasso dell’Atalanta per Scamacca: l’Inter ora pensa alle alternative

Gazzetta.it ha confermato come l’Atalanta abbia ormai sorpassato l’Inter per Scamacca:

«I bergamaschi, forti della maxi-cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, hanno sventolato davanti agli inglesi ben 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Ovviamente il calciatore preferirebbe l’Inter e quindi la Champions League, ma il divario tra i due club nerazzurri è consistente e il margine di forzature – attualmente – è limitato. Anche perché l’Atalanta avrebbe anche pronto un ingaggio di tutto rispetto per lo stesso Scamacca: l’Inter, in ogni caso, non parteciperà a sanguinose aste».

L’articolo Scamacca si avvicina all’Atalanta, Gazzetta conferma: «Decisivo l’addio di Hojlund» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG