L’ex portiere Walter Zenga si è espresso così sulla questione stadio e sul mercato dei nerazzurri.

Walter Zenga ha rilasciato un’intervista all’edizione milanese del Corriere della Sera; ecco le sue impressioni sullo stadio San Siro ma non solo. “Ho letto del cinema Odeon. Mi dispiace è un pezzo di me che non c’è più. Ma bisogna andare avanti, lo stesso vale per San Siro. Trent’anni fa i tifosi facevano a piedi da Lotto allo stadio, chi arrivava prima occupava il posto migliore”.

“È un’epoca finita. Si è perso troppo tempo, Inter e Milan devono avere un loro stadio. Lo stadio moderno è fondamentale e San Siro è superato: non produce reddito. Impensabile anche immaginare di ristrutturare un impianto dove giocano due squadre di questo livello. Mercato dell’Inter? Sono stati presi giocatori giovani ma già rodati: ho fiducia. Il vero problema è che manca ancora il portiere. Non credo mi basti una settimana di allenamento… ma nel caso sono a disposizione“.

