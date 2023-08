Il giornalista Alessandro Vocalelli ha commentato sulle pagine de La Gazzetta dello sport l’importanza di Lautaro Martinez

Vocalelli si è espresso così su Lautaro Martinez:

«A due settimane dal via del campionato, il grande, autentico, affare tra gli attaccanti – perché nella stabilità c’è la conferma di un’Idea – è rappresentato proprio da Lautaro. Che sfugge alla regola del mercato – fatto anche di voci che servono ad alimentare appetiti e quotazioni – per rappresentare la classica e in questo caso esemplare eccezione. Nessuno può ipotecare il futuro, e dire ciò che sarà, ma oggi Lautaro Martinez è – se non l’unico – comunque un vero, autentico, punto di riferimento.

Lautaro Martinez è sicuramente il più eclettico degli attaccanti del nostro campionato. Uno capace di coesistere indifferentemente con il compasso di Lukaku o con le geometrie di Dzeko, insomma prima o seconda punta in maniera quasi indifferente».

L’articolo Vocalelli: «Lautaro Martinez è il vero affare dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG