Ezequiel Schelotto sogna di poter tornare a giocare in Italia. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter

Intervistato da TMW, Ezequiel Schelotto ha parlato dei propri piani per il suo futuro professionale e della sua voglia di tornare a giocare in Italia. Il calciatore ha giocato anche all’Inter dal 2013 al 2015.

LA VOGLIA DI ITALIA –: «Alcuni club mi hanno chiamato, in Italia si ricordano ancora di me con grande affetto, e io vorrei chiudere la carriera proprio li, in Italia, perché per me è come una grande famiglia, sono stato benissimo nella mia lunga esperienza. È il Paese dove sono cresciuto calcisticamente, e sarebbe bello poter terminare la mia carriera dove è appunto iniziata».

SU CESENA –: «Cesena per me è tutto, li c’è la mia vita, ogni giorni ricevo affetto e stima da parte dei tifosi, ai quali sono sempre vicino soprattutto quando le cose non vanno bene: ho sofferto molto per la scomparsa di una storica supporters, Brunella, e sono certo che dal cielo anche lei mi rivorrebbe in bianconero. La piazza ha sofferto tanto, ma tutti parlano bene della nuova società che ancora non ho potuto conoscere, sono certo che potrà riportare la squadra in A, dove merita di stare: e io vorrei dare il mio contributo: due promozioni e una salvezza le ho già conquistate con quei colori, ma vorrei replicare, soprattutto ora che sto benissimo fisicamente e sono molto più maturo calcisticamente. Se Cesena ha bisogno, io ci sono».

L’articolo Schelotto, l’ex Inter ha voglia di Italia: «Vorrei chiudere la carriera lì» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG