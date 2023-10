Le parole di Fabrizio Corona intervistato a Striscia la Notizia su tutti i nomi infiltrati nella vicenda calcioscommesse

Fabrizio Corona torna a fare nomi per il caso scommesse. Ricevuto il Tapiro d’Oro, l’ex paparazzo ha parlato a Striscia la Notizia. Di seguito le sue parole.

«Ho nomi, filmati, documenti e registrazioni. Ho il nucleo legato al centro scommesse dei giocatori. Tiro fuori El Shaarawy, cosa mi avreste chiesto? Lei non ha fatto le domande. I nomi sono secretati, ma li avremmo portati. Casale era ingoiato fino al collo. Sono qui per l’inchiesta, non solo per i nomi. Fagioli ha parlato di Gatti e siamo a due. Io poi mi muovo solo per soldi. Fare i nomi è da spione e io non lo sono. Posso fare trenta nomi, tanto sono tutti coinvolti. Loro avevano gli audio di Zaniolo, un video di Zalewski che palleggia e parlava di scommesse. “Quanto ci hai messo Anto” si sente, lui è il nipote di quello che abbiamo intervistato e abbiamo tutte le prove. Antonio Esposito».

