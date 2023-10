L’ex giocatore della Juve Andrea Barzagli si è espresso in merito al caso scommesse che sta travolgendo come un uragano la Serie A

Ai microfoni di Sportmediaset, l’ex Juve Andrea Barzagli parla così del caos scommesse, che al momento coinvolge Fagioli, Zaniolo e Tonali. Sperando che nessuno dell’Inter sia coinvolto nella vicenda.

LE PAROLE- «È un discorso complicato, questi ragazzi non vorrei colpevolizzarli troppo. C’è una grande responsabilità intorno, ma sono ragazzi come siamo stati noi e fanno degli errori come li abbiamo fatti noi.

Forse li fai per leggerezza, quando ero io giovane c’era meno caos, quel mondo viaggiava a velocità più bassa anche livello di informazione, adesso ti coinvolge completamente. Forse la vivono ancora da ragazzi che possono sbagliare e sbagliando cresci, non sapendo della responsabilità che hanno, che è enorme.

Il calcio in Italia è talmente seguito che una notizia può coinvolgere come lo sta facendo adesso. Stiamo un attimo calmi, vediamo come si risolve o verrà fuori il tutto. È una tempesta per il calcio italiano, ma calmi. Corrono troppe notizie, a volte ci vuole calma, non per forza si deve essere alla ricerca di qualcosa di nuovo. È vero, è una leggerezza grossa, forse non capiscono l’importanza che mediaticamente hanno, enorme rispetto a prima».

L’articolo Scommesse, Barzagli: «Una tempesta per il calcio italiano, ma calma» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG