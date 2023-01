Il ministro dell’interno Piantedosi ha fatto il punto sulle indagini dopo gli scontri tra ultras sull’A1: «Ci sono identificazioni in corso»

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato a L’aria che tira su La7 in merito agli scontri tra ultras del Napoli e della Roma in un autogrill sull’A1 all’altezza di Arezzo. Di seguito le sue parole.

«ci sono stati quattro arresti. Sono pochi perché l’arresto in flagranza differita è consentito in un tempo limitato, ma ci sono identificazioni in corso ed io prendo l’impegno che ci saranno decine di provvedimenti individuali: oltre a procedimenti penali, ci sono anche Daspo ed altri provvedimenti amministrativi. Stiamo immaginando controffensive. La nostra attività di prevenzione è finalizzata ad evitare incroci in autogrill. Era difficilmente immaginabile che queste persone si ritrovassero lì, arrivando con mezzi privati».

L’articolo Scontri A1, il ministro Piantedosi: «Per ora quattro arresti» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG