Il campione olimpico Filippo Tortu, grande tifoso bianconero, ha detto la sua sulla lotta scudetto, menzionando l’Inter

Ai microfoni di RadioTv Serie A, Filippo Tortu abbandona la pista d’atletica e si sposta sul campo da calcio, facendo un suo pronostico sulla lotta allo scudetto 2023/24. La sua Juve (di cui è tifoso sfegatato) rincorre Inter e Milan.

LE PAROLE– «Sono un grande estimatore di Allegri, non dimentico le vittorie e i successi che ha ottenuto con la Juventus. Questa pioggia di critiche è completamente ingiusta, lo reputo come uno dei più grandi allenatori al mondo. Scudetto? A livello di rosa l’Inter e il Milan sono nettamente più avanti rispetto alla Juve. Se ci fosse qualsiasi altro allenatore sulla panchina bianconera vi direi che non è da scudetto. Con Allegri però non dico che sia favorita, ma può lottare fino all’ultimo per vincerlo»

L’articolo Scudetto, Tortu: «Inter e Milan davanti alla Juve, ma con Allegri…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG