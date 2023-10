Ecco i risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile 2023-2024, in attesa del match di domani tra Cesena e Roma

C’è stata una vera e propria valanga di gol nei match degli ottavi di finale di Coppa Italia femminile 2023-2024.

A distinguersi sono state soprattutto Juve e Milan, dando prova di una netta superiorità ai danni di Chievo Women e Verona. Sprecone le Inter Women di Rita Guarino, che raddrizzano il tiro sul finale.

Ecco tutti i risultati, in attesa dell’ultima partita di domani alle 14.30, che decreterà chi approderà ai quarti tra Cesena e Roma.

Coppa Italia Femminile – Ottavi di Finale

Ternana-Fiorentina 1-2

10′ Hammarlund (F), 62′ Catena (F), 84′ Labate (T)

Parma-Sassuolo 0-1

90′ Santoro

Napoli-Como 6-3

8′ Arcangeli (C), 19′ Martinovic (C), 31′ Lazaro (N), 46′ Chmielinski (N), 63′ e 81′ Banusic (N), 70′ Severius (C), 73′ del Estal (N), 91′ Corelli (N)

Pomigliano-Sampdoria 0-1

6’ Oliviero

Hellas Verona-Milan 2-7

17’, 25’, 51’ Grimshaw (M), 27’ Pasini (HV), 44’ rig., 63’ Laurent (M), 47’ Fusetti (M), 49’ Ledri (HV), 86’ Jonusaite (M)

Giovedì 12 Ottobre

Lazio-Inter 0-2

37’ Jelcic, 78’ Cambiaghi

H&D Chievo Women-Juventus 0-6

3’ Beerensteyn, 6’ Nystrom, 29’, 71’ Thomas, 75’ Garbino, 85’ Bonansea

Mercoledì 8 Novembre

Ore 14:30 – Cesena-Roma

Quarti di Finale

Juventus-Sampdoria

Inter-Fiorentina

Milan-Sassuolo

Napoli / Vincente Roma-Cesena

