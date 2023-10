Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla società a margine dell’evento European Golden Boy

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta fa il punto della situazione in casa nerazzurra, dopo la sconfitta col Sassuolo e il pareggio col Bologna.

Le sue parole sono soprattutto un elogio al tecnico Inzaghi e al capitano Lautaro.

CAMPIONATO DELL’INTER- «I punti persi contro Sassuolo e Bologna un campanello d’allarme? Diciamo che tre quarti della rosa sono impegnati con le rispettive Nazionali, e questo sta a significare quanto questa rosa sia forte. Il fatto di aver pareggiato con il Bologna e perso con il Sassuolo fa parte del cammino, è una fase interlocutoria della stagione e del campionato».

INZAGHI- «Non posso che essere estremamente ottimista da una parte, e dall’altra anche contento del lavoro che sta facendo Simone Inzaghi, che sta dimostrando con i fatti, i risultati e le prestazioni che è un allenatore bravo e preparato. Non sono nenche infortuni di percorso, fanno parte di un percorso che ci vede impegnati su tanti fronti. Bisogna avere pazienza e capire gli errori fatti in queste partite e migliorarli».

LAUTARO- «Le parole di Baggio su Lautaro? Un’icona del calcio mondiale, un intenditore, miglior pulpito non c’era. Ritengo che abbia detto parole sacrosante: Lautaro è un giovane che è cresciuto tanto, e oggi si sta affermando come campione, ci dà grande soddisfazione per quello che ha fatto e quello che farà. Oggi è anche capitano e spero tantissimo che possa rappresentare la bandiera dell’Inter per tanti anni: ha tutte le qualità per essere ricordato e per dare grandi soddisfazioni a tutti noi»

L’articolo Marotta: «Pareggio col Bologna Fase interlocutoria del campionato. Su Inzaghi e Lautaro…» proviene da Inter News 24.

