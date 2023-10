Le calciatrici delle Inter Women sono state testimonial della campagna promossa da Ispiring Girls, insieme a Federica Pellegrini

L’11 ottobre si è celebrata la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze.

Le Inter Women, insieme all’ex nuotatrice Federica Pellegrini, si sono fatte portavoce della campagna “This Little Girl Is Me“, con lo scopo d’ispirare le giovani donne.

Ecco come la Gazzetta dello Sport spiega l’iniziativa, promossa da Ispiring Girls.

THIS LITTLE GIRL IS ME- Esempi concreti – quelli di Federica e delle calciatrici dell’Inter – di donne che sono riuscite a ritagliarsi il loro ruolo di primo piano nel loro settore, in particolare nello sport: secondo un’indagine condotta da Inspiring Girls International, in collaborazione con Barbie, per il 77% delle ragazze è importante avere modelli femminili da seguire.

E addirittura il 32% delle bambine tra i 5 e gli 11 anni potrebbe essere scoraggiato dallo svolgere un lavoro perché non vede abbastanza donne che lo fanno. In questo senso, la campagna aveva lo scopo di fungere da traino per creare fiducia nel futuro: chi meglio della Pellegrini e di ragazze che riescono a vivere di calcio per trasmettere speranza alle ragazze e alle bambine di oggi?

Ecco il post di Lisa Alborghetti, capitano delle Inter Women, che ha aderito alla campagna.

Qui, invece, le parole dell’altra nerazzurra, Tatiana Bonetti.

