Alberto Fontana ha rilasciato una dichiarazione in cui dice la sua sull’Inter e in particolare sul portiere Yann Sommer

Nel corso della trasmissione ‘Doppio Passo‘, Alberto Fontana si esprime in questo modo su Yann Sommer, non nascondendo qualche perplessità sul portiere svizzero, titolare della porta dell‘Inter.

LE PAROLE- «Io considero Sommer un bellissimo personaggio, però in Bundesliga ha giocato in una squadra di media classifica facendo benissimo, al Bayern ha avuto grossi problemi. L’Inter è una piazza talmente importante che non so se un ragazzo così possa reggere questa piazza. Non ero fan di Onana e credo che Onana vendesse tanto fumo. Sommer non è questo tipo di portiere, ma forse dopo Julio Cesar, Handanovic, Toldo, non so se lui è a quei livelli lì. Magari si dimostra forte, ma credo che l’Inter debba avere un indiscutibile in porta»

L’articolo Inter, Fontana dubbioso su Sommer: «Non so se possa reggere su questa piazza» proviene da Inter News 24.

