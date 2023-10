Il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala attacca la decisione di porre il vincolo su San Siro.

Beppe Sala alla Commissione consiliare del Comune di Milano ha aggiornato la situazione sul progetto San Siro e sulle possibilità che Inter e Milan costruiscano i loro impianti separatamente e fuori città. “Parto da un presupposto semplice ma che è giusto ribadire, cioè che le squadre hanno il totale diritto di avere un loro stadio di proprietà. È di ovvia evidenza che questo serve a loro oltre al dichiarato obiettivo di aumentare i ricavi anche in termini di patrimonializzazione e per una eventuale cessione ma rimane il fatto che è nel loro pieno diritto. Il Comune deve invece tutelare un bene che è nel suo patrimonio. Abbiamo un contratto d’affitto che scade nel giugno 2030 con le squadre e, anche senza queste, San Siro potrebbe avere una ragione d’essere, anche se il recente vincolo della Sovrintendenza reca un significativo danno economico perché è evidente che limita le possibilità di rigenerazione e riutilizzo dell’impianto. Questo vale sia che a San Siro si giochi a calcio sia lo si reinventi per altre destinazioni d’uso. La questione è che il vincolo non permette l’abbattimento dell’impianto“.

“L’addio di Inter e Milan? L’avevo detto perché conosco le logiche di una azienda e quelle sono due aziende, non due enti di beneficenza. E sapevo che non stavano bluffando. Molti di voi (riferendosi ai consiglieri comunali, ndr) mi guardavano con sufficienza dicendo che non sarebbero mai andate via da Milano. Poi però c’è stata una novità e qui mi prendo la responsabilità di quello che dico ma credo sia acclarato. La novità è che le proprietà di Inter e Milan non si parlano e a dimostrazione di ciò per la prima volta a fine settembre, quando dovevano rispondere alla richiesta di manifestare la loro volontà di dare seguito alla proposta presentata, hanno risposto disgiuntamente. La voglia di avere un proprio stadio per ciascuna sta prendendo il sopravvento. È fattuale che non si stanno parlando e che c’è la volontà di avere un proprio stadio ciascuna“.

Credo che sia ancora tutto aperto per due motivi precisi: il primo è la risposta che ci hanno dato sulla richiesta di cui sopra. […] Nessuna delle due squadre ha scritto che San Siro non è una partita da non considerare più. Poi c’è il secondo motivo per cui non lo considero chiuso. Io ufficialmente non conosco i progetti alternativi dei club, non ho nulla sul tavolo”.

