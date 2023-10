Non lasciano il ritiro della Nazionale a Coverciano Tonali e Zaniolo, i due giocatori sospettati per scommesse: gli aggiornamenti

Sembra cambiare ancora una volta la (già complicata) vincenda legata a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Come riportato da TMW infatti, i due calciatori non avrebbero lasciato Coverciano come previsto, bensì si troverebbero ancora nel quartier generale della Nazionale Italiana.

Dalla struttura sarebbero quindi usciti (almeno per ora) solamente gli uomini della Digos. Questo, dopo aver ascoltato i tesserati di Newcastle e Aston Villa, sospettati di coinvolgimento in scommesse.

L’articolo Dietrofront Tonali-Zaniolo, ancora a Coverciano: il PUNTO proviene da Inter News 24.

