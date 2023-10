Ora è ufficiale, questa sera in occasione delle partite di qualificazione ad Euro24, ci saranno ben due giocatori dell’Inter in campo

Astinenza da Serie A? Nessun problema, questa sera ci sarà un bel pezzo di Inter in campo. In occasione della partite di qualificazione ad Euro24 infatti, Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, scenderanno rispettivamente in campo con Turchia e Albania per affrontare Croazia e Repubblica Ceca.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Musa, Brekalo.

TURCHIA (4-3-3): Cakir, Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar; Ozcan, Yuksek, Calhanoglu; Kahveci, Yilmaz, Akturkoglu.

ALBANIA (4-1-3-2): Berisha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani; Aslani, Bajrami, Asllani; Cikalleshi, Seferi.

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Pavlenka; Holes, Brabec, Krejci; Coufal, Soucek, Sadilek, Jurasek; Cerny, Chytil, Kuchta

