Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche di Milan Verona. Ecco cosa ha detto

Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche di Milan Verona. Ecco cosa ha detto:

«Le notizie volano, allo stadio si saprebbe subito ma ho dato indicazioni che non si portino cellulari. Non voglio sapere niente, dobbiamo pensare a noi e al nostro risultato. Non butterei un pareggio, riuscire a fare risultato con la Roma sarebbe importante. Nel calcio italiano si sono invertiti i trend delle ultime partite di campionato: tutte giocano fino alla fine con serietà e quindi sono convinto che sia noi che il Verona troveremo una partita molto difficile».

The post Semplici: «Ultima giornata Tutte giocano con serietà, convinto che..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG