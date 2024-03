L’ex calciatore Nestor Sensini ha parlato di Inzaghi, suo compagno di squadra ai tempi della Lazio, ai microfoni di Tv Play

Nestor Sensini, storico difensore della Lazio e compagno di squadra di Simone Inzaghi, ha parlato del tecnico dell’Inter ai microfoni di Tv Play.

LE PAROLE – «Simone era molto inquieto, come il fratello pensava sempre al gol. Dopo vedevi già Simeone, Mancini… Non pensavo che ce l’avrebbe fatta Sergio Conceicao. Anche Mihajlovic aveva già molta personalità. Simone ci teneva molto e ha cominciato molto bene alla Lazio. Ora all’Inter non è facile, ma sta andando alla grande. Vincerà probabilmente il campionato, poi si giocherà il passaggio in Champions. L’1-0 non dà garanzie, il Cholo vorrà fare il possibile per ribaltare il risultato, anche perché sono usciti dalla Coppa del Re. L’Inter non deve chiudersi perché l’Atletico cercherà dal primo secondo di ribaltare la partita»

L’articolo Sensini: «Atletico Madrid? Inzaghi deve stare attento ad una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG