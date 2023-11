Il doppio ex di Juve e Inter Aldo Serena ha parlato dell’importanza della sfida in programma domenica sera

Nell’intervista concessa all’AGI, il doppio ex di Juve e Inter, Aldo Serena, ha così parlato in vista del match di domenica sera.

JUVE INTER- «Sono due squadre molto diverse, che hanno anche principi di gioco e costruzioni ben distinte. Sono sfide equilibrate, l’Inter fara’ la partita, la Juve cercherà di limitare la qualità dei nerazzurri, per poi ripartire veloce. Sono partite che restano nel bene e nel male e io ho segnato sia con la maglia dell’Inter che della Juve: le porto tutte nel cuore.

Per la qualità dei singoli in attacco, penso che non ci siano grandi differenze in entrambe le squadre, se non nella costruzione del gioco e nella qualita’ del centrocampo nel passare i palloni agli attaccanti. Guardando i numeri, il vantaggio e’ per i bomber nerazzurri, ma i bianconeri non sono da meno».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG