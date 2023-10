La Lega Serie A ha annunciato il lancio del nuovo pallone Puma per la stagione invernale 2023-2024: Bastoni protagonista

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il lancio del nuovo pallone PUMA Orbita Winter, che sarà impiegato per la stagione invernale 2023-2024.

L’interista Alessandro Bastoni, insieme al rossonero Olivier Giroud, sarà testimonial dell’evento.

IL COMUNICATO- «PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMA Orbita Winter Serie A. Il pallone ufficiale per la stagione invernale 2023/24 che sarà utilizzato durante tutte le gare di Serie A TIM. Coppa Italia Frecciarossa e competizioni Primavera 1 TIM. Orbita non è solo un pallone da calcio o un accessorio.

È la chiave per migliorare il livello di gioco. In Italia, la missione di Orbita è trasformare in realtà i sogni di tutti coloro che vogliono essere giocatori professionisti come i loro idoli. Condividendo la gioia di giocare, che è la pura essenza del calcio.

Per presentare il nuovo pallone Orbita Winter Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti due campioni PUMA. Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande. E vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli, per passare da fanboy a futuri golden boy».

