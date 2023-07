Serie A, derby tra Inter e Milan alla quarta giornata: ecco i precedenti. Sarà la terza volta in cinque stagione

Il sorteggio ha deciso che il Derby tra Inter e Milan si giocherà alla quarta giornata di campionato.

Secondo quanto riportato da OptaPaolo su twitter, il Derby di Milano si è giocato alla 4ª giornata in 2 delle ultime 4 stagioni: 2-0 per l’Inter nel settembre 2019, 2-1 per il Milan l’ottobre 2020. Madonnina.

