Sono in campo Roma Femminile contro Fiorentina. In caso di successo le giallorosse tra cui tre ex Milan, festeggerebbero lo scudetto

Sono in campo Roma Femminile contro Fiorentina. In caso di successo le giallorosse tra cui le tre ex Milan, Giacinti, Giugliano e Ceasar, festeggerebbero lo scudetto:

per l’ex capitano delle rossonere e non solo si tratterebbe del primo campionato vinto dopo quello sfiorato con la maglia del Brescia poi perso ai rigori contro la Juventus.

The post Serie A Femminile: tre ex Milan oggi possono vincere lo scudetto appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG