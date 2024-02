Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più: i rossoblù continuano a volare e sono quarti in solitaria

Il Bologna non si ferma più e batte anche il Verona 2-0. Per la squadra dell’ex Inter Thiago Motta vanno in gol Fabbian e Freuler.

La squadra di Motta sale al quarto posto in attesa della gara contro il Milan di Pioli.

L’articolo Serie A, il Bologna non si ferma più: Thiago Motta stende il Verona proviene da Inter News 24.

