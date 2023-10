Serie A, la sfida tra Monza ed Udinese termina 1 a 1:Lucca risponde a Colpani. I dettagli e le ultime sul match delle 15

La sfida di Serie A delle 15 tra Monza ed Udinese finisce in parità e con un gol realizzato per tempo.

La squadra di Palladino è passata in vantaggio con la rete di Colpani. Nella ripresa Cioffi, al ritorno in bianconero, manda in campo Lucca, che risolve una mischia e fissa il risultato sull’1-1 finale.

