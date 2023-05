Il Frosinone è la prima squadra di questa stagione di Serie B promossa ufficialmente e aritmeticamente alla prossima Serie A

I ragazzi di Grosso hanno letteralmente dominato il campionato in lungo e in largo e, grazie al pareggio di oggi del Bari contro il Cittadella, hanno ottenuto la promozione aritmetica alla prossima Serie A dopo aver battuto stasera 3-1 la Reggina. Per i gialloblù sono andati a segno Borrelli, Insigne e Caso.

