Il Tribunale Federale Nazionale, per via dei mancati pagamenti una penalizzazione di 4 punti alla Reggina di Fabbian. La situazione

Problemi per la Reggina di Fabbian: penalizzata nuovamente per via dei mancati pagamenti ai suoi tesserati.

Come riportato da gianlucadimarzio.it, il Tribunale Federale Nazionale ha voluto procedere in questa maniera, ridisegnando completamente la classifica (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO).

L’articolo Serie B, penalizzazione per la Reggina. Cosa è successo? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG