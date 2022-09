L’ex allenatore del Cagliari Rastelli ha parlato della lotta promozione in Serie B rivelando le sue favorite

Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, in una intervista a L’Unione Sarda ha parlato della lotta promozione in Serie B rivelando anche le sue favorite.

FAVORITE – «In generale, per me le favorite sono Cagliari, Genoa e Parma, le più attrezzate di tutte: sono squadre con organici forti. Poi è vero che la Serie B ti può regalare sempre qualche sorpresa. Tra le altre forti metto poco sotto Reggina e Frosinone che sono partite benissimo e il Benevento che sta recuperando, dopo un blackout iniziale oramai superato».

CAGLIARI – «È una squadra in allestimento, Liverani sta cercando di amalgamare i giocatori che sono arrivati nell’ultimo periodo e non è mai semplice inserire elementi che hanno fatto una preparazione diversa o che l’hanno saltata e metterli dentro un sistema di gioco. C’è bisogno di tempo, ma sta già raccogliendo buoni frutti. È comunque importante riuscire a fare risultato anche nelle difficoltà».

