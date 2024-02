Sesko Milan obiettivo concreto, ma resistono queste alternative. Gli aggiornamenti sul possibile prossimo attaccante rossonero

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibile mosse in entrata del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Resiste il nome di Benjamin Sesko.

Tuttavia l’attaccante che si sta mettendo in mostra in questi mesi con la maglia del Lipsia non è l’unico giocatore monitorato dalla dirigenza per rinforzare il reparto: occhi sempre puntati ovviamente anche su Zirkzee ma anche su David del Lille.

